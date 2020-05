Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Radfahrer schwer verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Morgen, gegen 06:45 Uhr, fuhr eine 26-jährige Autofahrerin aus Dorsten auf der Munastraße in Richtung Osten. Von hier aus wollte sie nach rechts in die Hervester Straße einbiegen. Von rechts wollte ein 33-Jähriger Fahrradfahrer auf der Hervester Straße die Munastraße überqueren. Dabei touchierte die Autofahrerin den Radfahrer. Er stürzte und verletzte sich. Mit einem Rettungswagen wurde er stationär in ein Krankenhaus aufgenommen. An den Fahrzeugen entstand 600 Euro Sachschaden.

