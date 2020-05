Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Einbruchsversuch an der Dorstener Straße

Recklinghausen (ots)

Ein 19-Jähriger aus Gladbeck wurde in der Nacht zu Donnerstag festgenommen, als er gegen 23.25 h in die Räume eines Pflegedienstes an der Dorstener Straße einbrechen wollte. Die Polizei war nach einem Einbruchsalarm informiert worden. Der 19-Jährige wurde noch vor Ort angetroffen. Sein Komplize konnte entkommen.

