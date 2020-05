Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: Randalierer spuckt und droht mit Corona

Recklinghausen (ots)

In der Dattelner Innenstadt hat ein 32-Jähriger am Mittwoch um 23.00 h Polizisten bespuckt und ihnen damit gedroht, er habe Corona. Der Mann hatte vorher andere Anwesende am Neumarkt beleidigt und provoziert. Als die Beamten ihn kontrollieren wollten, beleidigte er die Polizeibeamten spuckte in ihre Richtung. Er wurde in Gewahrsam genommen und musste die Nacht in einer Zelle verbringen. Auch beim Transport und im Gewahrsam wehrte sich der 32-Jährige gegen die Maßnhamen und beleidigte alle Beteiligten. Ob der Randalierer tatsächlich infiziert ist, muss noch geklärt werden.

