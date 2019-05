Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbruch in Kiosk - Zigaretten entwendet

Braunschweig (ots)

12.05.2019, 03.10 Uhr Braunschweig, östliches Ringgebiet

Zigaretten waren das Ziel von Einbrechern in der Nacht von Samstag zu Sonntag.

Ein 30-jähriger Mann hatte kurz nach 03.00 Uhr ein klirrendes Geräusch gehört und die Polizei verständigt.

Die Funkstreife entdeckte eine eingeschlagene Fensterscheibe an dem Kiosk in der Menzelstraße. Unbekannte Täter hatten die Scheibe zerstört und waren so ins Innere des Ladens gelangt. Hier entwendeten sie diverse Zigarettenpackungen und verschwanden anschließend in Richtung Karlstraße.

Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief negativ.

Den Wert des Diebesgutes kann die Kioskbetreiberin erst nach einer genauen Auflistung benennen. Die Ermittlungen dauern an.

