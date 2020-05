Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Hund und Fahrradfahrer stoßen zusammen

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 19:15 Uhr, kollidierte ein 49-jähriger Fahrradfahrer aus Gladbeck mit einem freilaufenden Hund an der Heringstraße. Der Mann wollte von der Heringstraße nach links auf einen Radweg abbiegen. Zeitgleich sind zwei Hunde aus Richtung eines Baches gerannt. Einer der Hunde kollidierte dem Fahrrad. Dabei soll es sich um einen mittelgroßen, braunen Hund handeln. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren. Die Besitzerin des zweiten Hundes leinte ihr Tier an und ging weg. Der Besitzer des Hundes, der mit dem Rad zusammenstieß, ist unbekannt. Es entstand 150 Euro Sachschaden.

Hinweise erbittet das zuständige Verkehrskommissariat unter der 0800 2361 111.

