Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Einbruchsversuch - Tatverdächtiger festgenommen

Recklinghausen (ots)

Am Dienstagabend, gegen 21:30 Uhr, versuchte ein zunächst unbekannter Mann durch ein auf Kipp stehendes Fenster in eine Wohnung an der Ewaldstraße zu kommen. Dies gelang nicht, der Mann wurde bei seinem Vorhaben durch die Bewohnerin bemerkt. Im Umfeld der Wohnung konnte ein 38-Jähriger aus Herten als Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Bei ihm wurde mögliches Tatwerkzeug gefunden.

Unklar ist, ob der Mann für weitere Einbrüche in der Vergangenheit verantwortlich ist. Die Ermittlungen dauern an. Der 38-Jährige wurde am Vormittag beim zuständigen Richter am Amtsgericht Recklinghausen vorgeführt. Er ordnete Untersuchungshaft an.

