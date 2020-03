POL-PDNW: Verkehrsunfall zwischen Straßenbahn und Traktor

Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

Am 09.03.2020, gegen 12:20 Uhr, kam es am Ortsausgang Bad Dürkheim, am unbeschrankten Bahnübergang B37 / Am Neuberg, zum Zusammenstoß eines Traktors und einer Straßenbahn. Der 49-jährige Traktorfahrer übersah hierbei, beim Einfahren auf die B37 aus dem Feldweg, die bevorrechtigte Straßenbahn, sodass es zum Zusammenstoß kam. Die Straßenbahn entgleiste hierbei. Leicht verletzt wurden glücklicherweise jedoch lediglich zwei Personen, die vor Ort durch das DRK betreut wurden. Die beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden - der Bahnverkehr ist derzeit, laut RNV, eingestellt - ein Schienenersatzverkehr wurde eingerichtet. Der Straßenverkehr wurde nicht beeinträchtigt. Es entstand Sachschaden an beiden Fahrzeugen in Höhe von ca. 15.000EUR.

