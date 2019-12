Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

POL-OF: Pressebericht für das Polizeipräsidium Südosthessen von Sonntag, 15.12.2019

Offenbach (ots)

Bereich Offenbach

1. Unbekannte demolieren Autos - Dreieich

Am frühen Sonntagmorgen, gegen 04.15 Uhr, wurden Anwohner auf vier Personen aufmerksam, die durch die Straße "Am Heckenborn" in Sprendlingen zogen und dabei gegen Außenspiegel an dort geparkten Pkw traten. Bislang konnten an sechs Fahrzeugen beschädigte Außenspiegel festgestellt werden. Den Zeugenangaben zufolge soll es sich bei den Tätern um dunkel gekleidete, etwa 18 Jahre alte, Männer gehandelt haben. Hinweise nimmt die Polizeistation Neu-Isenburg unter der Rufnummer 06102 - 29020 und bei jeder anderen Polizeidienststelle entgegen.

2. Gartenlauben abgebrannt - Neu-Isenburg

Aus bisher ungeklärter Ursache geriet gegen kurz vor 03:00 Uhr am Sonntagmorgen eine Gartenhütte der Kleingartenanlage im Finkenweg in Brand. Im Brandverlauf griff das Feuer auf eine benachbarte Laube über. Während das ursprüngliche Brandobjekt durch das Feuer völlig zerstört wurde, beschränkten sich die Folgen an der zweiten Gartenlaube auf Brandschäden am Hütten- und Vordach. Der Gesamtschaden wird durch die Feuerwehr auf etwa 20.000.- Euro geschätzt. Zum Brandzeitpunkt befanden sich keine Personen in den Gartenhäusern. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Rufnummer 069 - 8098 1234 und jede andere Polizeidienststelle entgegen.

3. Wohnungsbrand in Offenbach - eine Person schwerverletzt

Zu einem Großaufgebot der Feuerwehren Offenbach, Rumpenheim und Waldheim, sowie der Polizei, kam es am Sonntagmorgen, um 06:20 Uhr in der Bieberer Straße, nachdem Anwohner eine starke Rauchentwicklung aus dem Dachgeschoss eines Mehrfamilienhauses gemeldet hatten. Ein Sofa in der völlig verrauchten Brandwohnung im 4. OG war aus bislang nicht bekannten Gründen in Vollbrand geraten. Die Feuerwehr konnte das Feuer löschen, ohne dass es sich auf weiteres Inventar oder andere Räume ausbreiten konnte. In der Brandwohnung wurde der 44-Jährige Wohnungsnehmer mit Brandverletzungen bewusstlos aufgefunden und geborgen. Insgesamt 29 weitere Personen wurden aus dem Gebäude evakuiert und einer Betreuungsstelle zugeführt.

Im Zuge der Brandbekämpfung wurden den Rettungskräften sieben weitere Verletzte aus dem Haus bekannt, die überwiegend von Symptomen einer möglichen Rauchgasintoxikation berichteten. Sie wurden vor Ort medizinisch betreut. Bei einem dieser Betroffenen war eine Folgebehandlung in einem Krankenhaus notwendig. Der Zustand des ebenfalls einer Klinik zugeführten bewusstlosen Schwerverletzten ist kritisch, Details liegen nicht vor.

Die Brandwohnung ist durch Verrußung und Auswirkungen des Löschwassers vorübergehend unbewohnbar. Alle anderen Bewohner konnten ab 08:15 Uhr in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Bieberer Straße war im betroffenen Bereich zwischen 06:30 Uhr und 08:15 Uhr voll gesperrt, der Verkehr wurde umgeleitet.

Bereich Main-Kinzig

Keine relevanten Beiträge.

Die Autobahnpolizei berichtet:

Keine relevanten Beiträge.

Offenbach am Main, 15.12.2019, Carlos Mußgang, PvD

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Südosthessen

Geleitsstraße 124, 63067 Offenbach

Polizeiführer vom Dienst (PvD)



Telefon: 069-80 98-0

Fax: 069-80 98-2307

E-Mail: ppsoh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach, übermittelt durch news aktuell