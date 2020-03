Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Betrunkener versucht Autos anzuhalten

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am Sonntag, den 08.03.2020, gegen 20:30 Uhr, melden mehrere Passanten einen Mann, welcher im Stadtgebiet Neustadt/Weinstraße auf der Straße stehend versuchen würde Fahrzeuge anzuhalten. Durch eine Polizeistreife kann die Person angetroffen und kontrolliert werden. Der deutlich alkoholisierte 46-jährige gab an, dass er versucht per Anhalter zum Bahnhof zu kommen. Ihm wurde der Fußweg erklärt und untersagt nochmals zu versuchen in dieser Art Fahrzeuge anzuhalten, woraufhin er sich im Anschluss zu Fuß in Richtung Bahnhof begab.

