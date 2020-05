Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Waltrop: Unfallfluchten

Recklinghausen (ots)

Waltrop:

Am Kreisverkehr Brambauer Straße/Landabsatz kam es am Dienstag um 20.30 h zu einer Unfallflucht. Der Fahrer eines Wagens der Marke Audi kam von der Fahrbahn ab, fuhr über die Bepflanzung des Kreisverkehrs und fuhr gegen einen Zaun eines Grundstücks. Da aus dem Wagen Öl auslief, kam der Fahrer nicht mehr weit und ließ das Auto in der Nähe stehen. Der Fahrer flüchtete zu Fuß. Er war etwa 40 Jahre alt, hatte dunkle Haare, trug Arbeitskleidung und eine dunkle Kappe. Der zurückgelassene Wagen wurde sichergestellt. Der Schaden wird auf mindestens 2000 Euro geschätzt. Die Ermittlungen zum Fahrer dauern an.

Einen Sachschaden in Höhe von 1000 Euro hinterließ ein Unbekannter mit seinem Auto an einem geparkten Renault Twingo. Der lilafarbene Wagen stand am Dienstag zwischen 07.00 h und 10.00 h an der Tinkhofstraße und war beschädigt, als die Fahrerin zurückkam. Der Verursacher meldete sich nicht, sondern flüchtete vom Unfallort.

Hinweise zu den Verkehrsunfallfluchten erbittet das Verkehrskommissariat in Herten unter 0800 2361 111.

