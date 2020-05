Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen: Einbrüche

Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Recklinghausen

Zwischen dem vergangenen Freitag und gestern (05. Mai) brachen unbekannte Täter mehrere Gartenlauben in einer Kleingartenanlage an der Merveldtstraße auf. Nach ersten Erkenntnissen ist nichts entwendet worden, es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2.300 Euro. Bislang sind vier aufgebrochene Lauben gemeldet worden.

Dorsten

Am Dienstagnachmittag brachen unbekannte Täter in eine Wohnung an der Droste-Hülshoff-Straße ein. Die Räume durchsuchten sie nach Beute. Anschließend flüchteten sie mit Bargeld und Schmuck in unbekannte Richtung.

Marl

In der Zeit zwischen dem 25.04.2020 und dem 05.05.2020 entwendeten Unbekannte ca. 130 Holzpaletten und einen Hubwagen an einer Gewerbeeinheit an der Bergstraße. Ein Zeuge hatte zwei Personen beobachtet, die Paletten in einen weißen Kastenwagen einluden. Dabei soll es sich um eine blonde Frau und einen Mann handeln. Nähere Beschreibungen liegen nicht vor.

Am Dienstag zur Tageszeit verschafften sich Unbekannte Zugang zu einer Erdgeschosswohnung an der Otto-Krawehl-Straße. Nach ersten Erkenntnissen wurde die Wohnung nach Beute durchsucht. Anschließend flüchteten die Täter mit einem Mobiltelefon in unbekannte Richtung. Eine Zeugin will einen Mann mit einer roten Jacke bekleidet an der Wohnung gesehen haben.

Hinweise zu den Sachverhalten nehmen die zuständigen Kriminalkommissariate unter der 0800 2361 111 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen

Andreas Lesch

Telefon: 02361 55 1031

E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de

www.polizei.nrw.de

Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:

www.polizei.nrw.de

www.facebook.com/polizei.nrw.re

https://twitter.com/polizei_nrw_re

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell