Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Gronau - Einbruch in Biergartenzelt

Gronau (ots)

In der Nacht zum Sonntag schlitzten unbekannte Täter auf dem Gelände eines Biergartens an der Fabrikstraße die Plane eines Zeltes auf und entwendeten die Kasse, Werkzeug und Lautsprecher. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Kripo in Gronau (02562) 9260.

