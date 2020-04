Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Singen) Verkehrsunfallflucht - Verursacher ermittelt (21.04.2020)

Singen (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden in Höhe von über 9.000 Euro ereignete sich am Dienstag gegen 17.15 Uhr in der Alemannenstraße. Ein 55-jähriger Fahrer eines VW fuhr an einem geparkten Sprinter vorbei und touchierte diesen. Nach der Kollision stieg der Mann aus seinem Pkw aus, begutachtete den Schaden an seinem Auto sowie an dem geparkten Mercedes und setzte anschließend seine Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Durch Zeugen konnte der Unfallverursacher ermittelt werden, dieser wird wegen unerlaubtem Entfernen vom Unfallort angezeigt.

