Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unfallflucht - Zeugen gesucht (20.04.-22.04.2020)

Villingen, Villingen-Schwenningen (ots)

Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte im Zeitraum von Montag, 9 Uhr, bis Mittwoch, 15 Uhr, vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Opel Zafira, der in der Hochstraße abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden an der Stoßstange und Heckklappe von rund 1.500 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Personen, die Hinweise zu dem Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Villingen, Tel. 07721/601-0, in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Sandra Kratzer

Polizeipräsidium Konstanz

Pressestelle

Telefon: 07531 995-1016

E-Mail: konstanz.pp.sts.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell