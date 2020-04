Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Schwenningen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich (22.04.2020)

Schwenningen, Villingen-Schwenningen (ots)

Mit dem Rettungswagen wurde am Mittwoch gegen 19 Uhr eine 67-jährige, leicht verletzte Fahrradfahrerin in ein Krankenhaus gebracht. Die Frau befuhr den Radweg entlang der L 423 von Dauchingen kommend in Richtung Schwenningen, geriet vermutlich in eine Spurrinne und stürzte.

