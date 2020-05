Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Motorradfahrer bei Unfall verletzt - Polizei sucht weißen Kleinwagen

Recklinghausen (ots)

Leicht verletzt wurde am Mittwoch um 06.45 h ein 53-jähriger Motorradfahrer aus Gelsenkirchen, als er im Kreisverkehr an der Humboldtstraße stürzte. Er kam bei einer Vollbremsung zu Fall, als eine Autofahrerin mit ihrem weißen Kleinwagen in den Kreisverkehr fuhr, wo der Motorradfahrer unterwegs war. Zu einem Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam es nicht. Bei dem Sturz verletzte sich der Biker leicht. Die Frau mit dem weißen Kleinwagen fuhr weiter. Sie soll ein Kopftuch und einen blauen Mundschutz getragen haben. Der Wagen gehörte möglicherweise zu einem Pflegedienst, er habe eine Aufschrift gehabt. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Verkehrskommissariat in Verbindung zu setzen (0800 2361 111).

