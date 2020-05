Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Diebesgut nach Laubenaufbruch sichergestellt

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch in eine Gartenlaube an der Dortmunder Straße hat die Polizei das Diebesgut bei einem 44-jährigen Tatverdächtigen sichergestellt. Die Beamten waren in der Nacht zu Donnerstag zu dem Einbruch gerufen worden. Ein Schloss war aufgebrochen und aus der Laube fehlten Werkzeugmachinen. Eine Überwachungskamera brachte die Beamten auf die Spur des Tatverdächtigen. Im Zuge der Ermittlungen konnte das Diebesgut kurze Zeit später bei dem 44-Jährigen aus Recklinghausen sichergestellt werden. Den Tatverdächtigen erwartet jetzt ein Strafverfahren wegen besonders schweren Fall des Diebstahls.

