Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Haltern am See: 7-Jährige bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Mittwoch, gegen 17:00 Uhr, fuhr ein 7-jähriges Mädchen aus Haltern am See mit seinem Fahrrad auf Gehweg der Marktstraße in Richtung Thiesstraße. Von hier aus wechselte sie auf die Fahrbahn und stieß hier mit dem Auto einer 53-jährigen Frau aus Gelsenkirchen zusammen. Die 7-Jährige verletzte sich leicht, sie konnte nach der ärztlichen Versorgung vor Ort der Mutter übergeben werden. An den Fahrzeugen entstand 550 Euro Sachschaden.

