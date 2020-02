Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt/ Borghorst, Verkehrsunfallflucht

Steinfurt (ots)

Am Freitag (31.01.2020), um 07.38 Uhr, befuhr ein roter Kleinwagen die Mauritiusstraße in Richtung Nordwalder Straße und prallte in Höhe des UKM Borghorst (Mauritiusstraße 5) gegen den linken Außenspiegel eines am rechten Fahrbahnrand abgestellten grauen VW Polo. Dabei entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro. Der Fahrer des roten Kleinwagens setzte die Fahrt fort, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen zu dieser Unfallflucht aufgenommen. Die Beamten suchen Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder die Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug geben können. Zeugen melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt, Telefon 02551/ 15 - 4115.

