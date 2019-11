Polizei Coesfeld

POL-COE: Coesfeld/Gescher, B525

Auto nach Flucht gestoppt

Coesfeld (ots)

Drogen, Alkoholeinfluss, kein Führerschein, falsche Kennzeichen, kein Versicherungsschutz und eine erhebliche Geschwindigkeits-überschreitung sind die Bilanz einer Verfolgungsfahrt der Polizei in der Nacht zum Samstag. Um kurz nach 2 Uhr führten Polizisten der Polizeiwache Coesfeld auf der B525 Geschwindigkeitsmessungen durch. Hier wurde ein Auto mit Borkener Kennzeichen mit einer Geschwindigkeit von über 140 km/h bei erlaubten 70 km/h gemessen. Die Polizisten verfolgten das Auto und konnten es in Gescher stoppen. Am Anhalteort flüchtete eine männliche Person aus dem Auto. Bei der Überprüfung des Fahrers, einem 25-jährigen Gescheraner, gab dieser an, dass er Alkohol getrunken und Drogen konsumiert habe. Weiterhin habe er keinen Führerschein. An dem Auto fielen den Polizisten unterschiedliche Kennzeichen auf. Das Auto ist seit Anfang des Jahres nicht mehr für den Straßenverkehr zugelassen. Den Fahrer erwartet nun ein Strafverfahren wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis, Fahren unter Alkohol-/Drogeneinwirkung, Kennzeichenmissbrauch, Fahren ohne Versicherungsschutz, Urkundenfälschung sowie das Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen der Geschwindigkeitsüberschreitung.

