POL-ST: Zweiter Nachtrag: Lengerich - Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Lengerich (ots)

Für die Beamten des Verkehrskommissariats ist es wichtig, den genauen Ablauf des Verkehrsunfalls zu rekonstruieren. Hierzu sind Zeugen befragt worden. Zeugen haben ausgesagt, dass hinter dem Lkw des 71-jährigen Hageners ein Pkw gestanden hat und auf Grünlicht wartete. Als der Lkw nach rechts abbog, fuhr dieser Wagen geradeaus weiter. Darüber hinaus sucht die Polizei weitere Zeugen, die den Fahrradfahrer bemerkt haben. Insbesondere ist für die Beamten interessant, woher der Radfahrer kam und auf welchem Teil der Fahrbahn der Radfahrer fuhr. Die Polizei bittet den Fahrer des gesuchten Pkws und weitere Zeugen, sich mit ihr unter der Telefonnummer 05481/ 9337 - 4515 in Verbindung zu setzen.

Erster Nachtrag: Lengerich - Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Lengerich Am Donnerstag, den 30.01.2020, gegen 16:00 Uhr, befuhr ein 71-jähriger Hagener mit einem Muldenkipper in Lengerich die Schulstraße in Richtung Tecklenburger Straße, als er an der Kreuzung mit der Bergstraße nach rechts in diese einbog und hierbei einen 68-jährigen Fahrradfahrer aus Lengerich übersah und ihn überrollte. Der Fahrradfahrer fuhr ebenfalls auf der Schulstraße in Richtung Tecklenburger Straße. Die Verletzungen des Lengerichers waren so schwer, dass er an der Unfallstelle verstarb. Zur Rekonstruktion des Verkehrsunfalls wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft ein Sachverständiger angefordert. Der LKW-Fahrer aus Hagen erlitt leichte Verletzungen.

Erstmeldung: Lengerich - Fahrradfahrer stirbt bei Verkehrsunfall

Lengerich Am Donnerstag, den 30.01.2020, 16:01 Uhr, kam es in Lengerich an der Kreuzung Bergstraße / Schulstraße zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Die Polizei und Rettungsdienste sind im Einsatz. Es wird von hier unaufgefordert nachberichtet.

