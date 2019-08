Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt - L 532 über zwei Stunden gesperrt

Schifferstadt (ots)

Am Sonntagmittag gegen 11:50 Uhr ereignete sich auf der L 532 an der Anschlussstelle zur A 61 ein Verkehrsunfall, bei dem ein 24-jähriger Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Er fuhr auf der L 532 in Richtung Böhl-Iggelheim. Es kam zur Kollision, als ein Pkw von der A 61 nach links in Richtung Schifferstadt abbog. Der Motorradfahrer stieß zuerst gegen die Leitplanke und ist dann darüber geschleudert worden. Dabei zog er sich schwere Verletzungen am Bein zu. Der 58-jährige Autofahrer und seine Beifahrerin erlitten ein Schock. Rettungsdienst und Notarzt kümmerten sich um die Versorgung der Unfallbeteiligten. Der Motorradfahrer ist durch den Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht worden. Laut Zeugenangaben hätte er vor dem Unfall einen anderen Pkw mit überhöhter Geschwindigkeit überholt. An den Fahrzeugen entstand Totalschaden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und der Reinigung der Straße musste die L 532 bis 14:45 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt werden.

