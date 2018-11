POL-STD: Blitzeinbruch in Buxtehuder Expert-Bening-Filiale - Polizei sucht Zeugen, Einbrüche in Stade und Jork

Stade (ots) - 1. Blitzeinbruch in Buxtehuder Expert-Bening-Filiale - Polizei sucht Zeugen

Am Samstag, den 10.11. wurde gegen 23:45 h in Buxtehude im Ostmoorweg in der dortigen Elektrofachmarktfiliale der Fa. Expert-Bening ein Alarm ausgelöst.

Sofort setzten sich mehrere Streifenwagen aus Buxtehude, Stade und Harsefeld in Bewegung und die Beamten umstellten zunächst das Betriebsgebäude.

Hier konnte vor Ort festgestellt werden, dass bisher unbekannte Einbrecher eine Nebeneingangstür aufgebrochen hatten und so offenbar ins das Objekt eindringen konnten.

Mit Unterstützung der Hundeführer der Polizei aus Stade konnten die eingesetzten Polizisten dann anschließend die Räumlichkeiten absuchen, der oder die Täter waren aber wohl schon vor Eintreffen der Einsatzkräfte in die Dunkelheit geflohen.

Im Markt hatten diese mehrere Handys und Fitnessarmbänder erbeutet und einen Schaden in Höhe von mehrere tausend Euro angerichtet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, die mit dem Blitzeinbruch in Verbindung stehen könnten oder die sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 04161-647115 beim Buxtehuder Polizeikommissariat zu melden.

2. Einbrüche in Stade und Jork

Am Samstagabend zwischen 18:00 h und 21:10 h haben unbekannte Tageswohnungseinbrecher in Stade im Melkerstieg ein Fenster eines Einfamilienhauses aufgebrochen und konnten so in das Innere einsteigen. Was der oder die Täter bei der anschließenden Durchsuchung der Innenräume erbeuten konnten, steht zur Zeit noch nicht genau fest.

Der angerichtete Schaden wird hier auf mehrere hundert Euro geschätzt.

Zwischen 15:00 h und 19:10 h sind ebenfalls unbekannte Täter in Jork in der Königreicher Straße auf die hintere Terrasse eines dortigen Einfamilienhauses gelangt und haben nach dem Aufhebeln der Terrassentür die Wohnräume betreten.

Bei der Durchsuchung nach brauchbarem Diebesgut konnte hochwertiger Schmuck im Wert von über 1.000 Euro erbeutet werden.

Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Stade unter 04141-102215 und die Polizeistation Jork unter 04162-912970.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Stade

Pressestelle

Rainer Bohmbach

Telefon: 04141/102-104

E-Mail: rainer.bohmbach@polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Stade, übermittelt durch news aktuell