POL-DN: Einbruch in Wohnung

Am Donnerstagvormittag brachen bislang unbekannte Täter in eine Wohnung in der Kölnstraße ein. Vermutlich flüchteten sie ohne Beute vom Tatort.

Die Bewohnerin hatte ihr Zuhause gegen 10:30 Uhr verlassen. Als sie nach einer guten Stunde zurückkehrte, stellte sie fest, dass in der Zwischenzeit ihre Wohnungseingangstür aufgebrochen worden war. Fußspuren an der Tür deuten darauf hin, dass mindestens zwei Täter dagegen getreten haben und so für eine gewaltsame Öffnung sorgten. Ersten Ermittlungen zufolge wurde die Wohnung im Dachgeschoss des Hauses nicht durchsucht, möglicherweise waren die Einbrecher bei ihrer Tat gestört worden.

Die Kriminalpolizei sicherte die Spuren am Tatort. Hinweise auf verdächtige Personen oder Fahrzeuge werden an den Polizeinotruf 110 erbeten.

