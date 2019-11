Polizei Düren

POL-DN: Seniorin stürzt vor Pkw - Polizei bittet um Mithilfe

Linnich (ots)

Am frühen Donnerstagabend kam es zu einem Verkehrsunfall auf der Rurdorfer Straße in Linnich. Daran beteiligt war eine ältere Dame, die nun gesucht wird.

Ein 31 Jahre alter Mann aus Linnich war gegen 18:05 Uhr mit seinem Pkw auf der Rurdorfer Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts unterwegs. In Höhe der Straße "Ostpromenade" trat für den Autofahrer unvermittelt eine Frau zwischen parkenden Autos hindurch auf die Fahrbahn, um diese zu überqueren. Der 31-Jährige bremste seinen Wagen ab, dennoch kam die Fußgängerin zu Fall. Ob es zuvor tatsächlich zu einer Berührung zwischen ihr und dem Auto gekommen war, konnte der Linnicher nicht feststellen. Er half ihr auf und erkundigte sich nach ihrem Befinden. Doch die Seniorin erklärte, es sei alles in Ordnung und ging davon.

Der Autofahrer machte sich im Anschluss dennoch Sorgen um die Dame und meldete den Vorfall bei der Polizei. Diese sucht nun nach der unfallbeteiligten Frau. Sie wird gebeten, sich mit der Sachbearbeiterin des Verkehrskommissariats unter der Nummer 02421 949-5230 in Verbindung zu setzen. Auch Hinweise auf ihre Identität werden entgegen genommen. Außerhalb der üblichen Bürodienstzeiten ist die Leitstelle unter der Nummer 02421 949-6425 zu erreichen.

