POL-DN: Vofahrt nicht beachtet

Zu einem Verkehrsunfall kam es am Mittwoch gegen 16:30 Uhr auf der Kreisstraße 5 in Höhe Titz-Müntz.

Zur Unfallzeit war eine 63 Jahre alte Autofahrerin aus Linnich auf der Kreisstraße 5 aus Hasselsweiler kommend in Richtung Hompesch unterwegs. Zur gleichen Zeit wollte eine 80-jährige Autofahrerin aus Erkelenz die Kreisstraße in Richtung Hottorf kreuzen. Hierbei nahm sie das Auto der Linnicherin nicht wahr. Die Wagen stießen im Kreuzungsbereich zusammen. Die 63-Jährige kam daraufhin von der Fahrbahn ab, stieß gegen ein Verkehrszeichen und rutschte in ein angrenzendes Feld.

Beide Frauen wurden bei dem Unfall leicht verletzt. Während die 80-Jährige keiner weiteren Behandlung bedurfte, wurde die Frau aus Erkelenz mit einem RTW zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von circa 8500 Euro.

