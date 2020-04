Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Elektroroller gestohlen

Osnabrück (ots)

Vom Hof eines Mehrfamilienhauses an der Bramscher Straße, in Höhe der Kornstraße, stahlen Unbekannte am Donnerstagabend einen mintgrünen Roller der Marke Unu. Die Eigentümerin des Elektrorollers hatte diesen gegen 21.30 Uhr verschlossen abgestellt. Als sie gegen 23 Uhr zurückkehrte, musste sie feststellen, dass Unbekannte das Fahrzeug gestohlen hatten. Das Diebesgut hat einen cognacfarbenen Sitz und die Versicherungskennzeichen 582GEL. Wer Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rollers geben kann, meldet sich bitte unter der Telefonnummer 0541/327-2215 bei der Osnabrücker Polizei.

