Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - E-Bike vor Praxis gestohlen

Osnabrück (ots)

Vor einer Praxis in der Josef-Schwetje-Straße wurde am Dienstag ein anthrazitfarbenes E-Bike der Marke Raymon, Modell E-Tourray 7.0, gestohlen. Ein etwas 25 Jahre alter Täter machte sich zwischen 13 und 15.40 Uhr an dem Fahrrad zu schaffen und nahm es anschließend mit. Der Unbekannte wurde als ca. 1,75m groß beschrieben und hatte einen Vollbart. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Rades nimmt die Polizei in Osnabrück entgegen, Telefon 0541/327-2115.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 01520/93 99 169

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell