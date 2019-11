Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Jugendliche werfen Böller Körperverletzung nach Treffer mit Fußball Erneut Raser in Groß Berkel gestoppt Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen - Zeugin gesucht

Jugendliche werfen Böller Am 31.10.19, ab 20:20 Uhr, wurde von mehreren Anrufern Ruhestörungen auf dem Marktplatz in Bad Pyrmont durch Böller und Feuerwerk gemeldet. Vor Ort stellte die Streife später eine Gruppe von ca. 20 Jugendlichen und Heranwachsenden fest. Noch während die Streife die anwesenden Personen befragte, wurde ein weiterer Böller aus der Gruppe heraus gezündet. Daraufhin wurden mehrere Personen durchsucht. Bei einem 15jährigen aus Bad Pyrmont wurden mehrere Böller und ein sogenanntes "Römisches Licht" aufgefunden und sichergestellt. Gegen den Jugendlichen wird eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt, die Pyrotechnischen Gegenstände, alle der Klasse 2, wurden sichergestellt.

Körperverletzung nach Treffer mit Fußball Am 30.10.19, gegen 17:30 Uhr, kam es auf dem Marktplatz in Bad Pyrmont zu einer Körperverletzung. Jugendliche hatten dort Fußball gespielt und den Ball dabei gegen einen hochwertigen Pkw geschossen. Obwohl kein Sachschaden entstand, war der Fahrer des Mercedes sehr verärgert und stellte einen Jugendlichen zur Rede. Als dieses Gespräch augenscheinlich nicht den erwarteten Verlauf nahm, versetzte der Mann dem 14jährigen Jungen eine Ohrfeige. Der Sachverhalt wurde erst am Nachmittag des 31.10.19 der Polizei gemeldet. Zwischenzeitlich ist der Mercedes-Fahrer, ein 40jähriger Mann aus Bad Pyrmont, ermittelt. Gegen ihn wird jetzt eine Strafanzeige wegen Körperverletzung geschrieben. Eine fahrlässige Sachbeschädigung ist nicht strafbar.

Erneut Raser in Groß Berkel gestoppt. Am 1.11.19, gegen 00:05 Uhr, stellten Beamte des PK Bad Pyrmont in der Ortsdurchfahrt Reher einen weißen BMW mit Paderborner Kennzeichen fest, der auf der Ortsdurchfahrt/B 1 mit augenscheinlich sehr hoher Geschwindigkeit in Richtung Hameln fuhr. Im Bereich der Ortsumgehung Aerzen fuhr das Fahrzeug vermutlich an die 200 km/h, konnte aber noch nicht gemessen werden. In der 70er Zone zwischen Aerzen und Groß Berkel fuhr er mit 140 km/h und in Groß Berkel weiterhin mit 100 km/h. Dort konnte er dann durch den Funkstreifenwagen gestoppt werden. Der 22jährige Fahrzeugführer des BMW 335i gab zu, zu schnell gefahren zu sein. Auf den Mann wartet jetzt für eine Geschwindigkeitsüberschreitung von mehr als 40 km/h ein Fahrverbot von einem Monat, eine Geldbuße von 160,- Euro plus Bearbeitungsgebühr und zwei Punkte in der Flensburger Datei.

Verkehrsunfall mit leicht verletzten Personen - Zeugin gesucht. Eine freundliche 41jährige Fahrzeugführerin hielt mit ihrem Pkw Dacia-Sandero am Mittwoch, 30.10.19, gegen 18:15 Uhr, vor einer Querungshilfe auf der Bahnhofstraße in Höhe der Sporthalle an, um einer augenscheinlich älteren Dame das Überqueren der Fahrbahn zu ermöglichen. Eine nachfolgende 47jährige Frau aus Hameln erkannte dieses Fahrmanöver zu spät und fuhr mit ihrem VW-Passat auf den Dacia auf. Beide Fahrzeugführerinnen wurden verletzt und mit RTW zum Bathildiskrankenhaus Bad Pyrmont gefahren. An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden. Trotz des Unfallgeschehens ging die Fußgängerin, ca. 160 cm groß, graue Haare, leicht gebückte Erscheinung, anschließend weiter. Die Dame wird gebeten, sich bei der Polizei Bad Pyrmont unter Tel.: 05281-94060 zu melden.

