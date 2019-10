Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Unfallflucht in der Königstraße - Zeugen gesucht!

Hameln (ots)

Dienstagvormittag (29.10.2019), gegen 10:30 Uhr, wurde ein Opel Astra an der Königstraße in Hameln, bei einem Unfall beschädigt. Der Fahrzeugführer eines bisher unbekannten Pkw stieß im Vorbeifahren mit dem am rechten Fahrbahnrand, in Höhe des Kindergartens, abgestellten Opel einer 27 Jahre alten Frau aus Hameln zusammen.

Der linke Außenspiegel des Astras wurde bei dem Zusammenstoß beschädigt.

Der Unfallverursacher entfernte sich in Richtung Heinrichstraße.

Möglicherweise handelt es sich bei dem gesuchten Pkw um einen Audi.

Nach Angaben der 27-jährigen Geschädigten, habe ein Ehepaar aus ihrem Pkw heraus, den Unfall beobachtet. Dieses Ehepaar wird dringend gebeten, sich mit der Polizei Hameln (Tel. 05151/933-222) in Verbindung zu setzen. Darüber hinaus werden weitere Zeugen zur Unfallflucht gesucht.

