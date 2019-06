Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Radler stürzt

Recklinghausen (ots)

Ein 66-jähriger Radler aus Gladbeck stürzte am Dienstag gegen 11.00 h, als er mit seinem Fahrrad auf Öl geriet, das ein Arbeitsfahrzeug an der Brüsseler Straße verloren hatte. Der Gladbecker wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Die Straße wurde gesperrt, bis sie wieder sauber war.

