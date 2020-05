Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Angebranntes Essen löst Einsatz aus

Kaiserslautern (ots)

Wegen eines angebrannten Essens sind in der Nacht zum Mittwoch Rettungsdienst, Feuerwehr und Polizei in die Donnersbergstraße ausgerückt. Ein Rauchmelder in der Wohnung eines 32-Jährigen gab kurz vor Mitternacht Alarm. Weil der Mann nicht aufmachte, öffnete die Feuerwehr die Tür. Der 32-Jährige war eingeschlafen. Die Wehrleute weckten den Alkoholisierten und durchlüfteten die stark verqualmte Wohnung. Das Abendmahl des 32-Jährigen war auf der Herdplatte angebrannt, ohne dass ein offenes Feuer entstand. Der Mann blieb unverletzt, ein Sachschaden ist nicht entstanden. |erf

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1082 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell