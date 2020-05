Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Diebstahl von Gerüstteilen

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei sucht zwei Männer, die am vergangenen Donnerstag (7. Mai 2020) in der Wilhelmstraße Gerüstteile gestohlen haben. Wie erst jetzt bekannt wurde, machten sich die Tatverdächtigen in den Abendstunden an einem Gerüst zu schaffen und stahlen Teile davon. Die Diebe fuhren einen schwarzen Toyota mit Anhänger. Das Gerüst stand an der Fassade eines Wohnanwesens. Weil ein Teil der Arbeiten an der Hauswand bereits abgeschlossen, war auch ein Teil des Gerüsts bereits demontiert worden und lag zum Abtransport durch die Gerüstbaufirma bereit. Als die Täter gegen 18 Uhr in ihrem Wagen vorfuhren, luden sie eiligst Gerüstteile in den Anhänger und machten sich mit ihrer Beute auf und davon. Ein Zeuge beobachtete das Treiben. Weil ihm die Sache suspekt vorkam, notierte er sich vorsorglich das Kennzeichen. Jetzt ermittelt die Polizei und bittet um weitere Hinweise.

Wem ist am Donnerstag zwischen 18.30 Uhr und 19 Uhr in der Wilhelmstraße beziehungsweise im Stadtgebiet ein schwarzer Toyota mit Anhänger und Gerüstteilen aufgefallen? Wer hat die beiden Männer gesehen oder kann Hinweise zu ihnen geben? Die Tatverdächtigen sind etwa 30 Jahre alt. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

