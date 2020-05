Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Radfahrer bei Unfall leicht verletzt

Kaiserslautern (ots)

Ein 16 Jahre alter Radfahrer erlitt bei einem Unfall am Dienstagnachmittag leichte Verletzungen.

Der Radler war auf dem Radweg von Kaiserslautern in Richtung Erzhütten unterwegs. An der Kreuzung zur Lothringer Dell konnte er nicht rechtzeitig bremsen. Er fuhr in den Kreuzungsbereich der bevorrechtigten Straße hinein. Dort kam es zum Zusammenstoß mit dem Auto einer 46-jährigen Frau.

Der Zweiradfahrer stürzte und zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte brachten ihn in ein Krankenhaus. |mhm

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Westpfalz



Telefon: 0631 369-1080 oder -0

E-Mail: ppwestpfalz.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/westpfalz



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeipräsidium Westpfalz, übermittelt durch news aktuell