Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Montag, 9. März 2020:

Wolfenbüttel (ots)

Adersheim: Einbruch in Gartenlaube

Samstag, 07.03.2020, 10:00 Uhr, bis Sonntag, 08.03.2020, 09:30 Uhr

Zwischen Samstagfrüh und Sonntagfrüh gelangten unbekannte Täter unter massiver Gewalteinwirkung in eine Gartenlaube in Adersheim, Am Lehenwege. In der Laube wurde offensichtlich durch mehrere Personen alkoholische Getränke konsumiert. Der entstandene Sachschaden wird mit rund 400 Euro angegeben. Hinweise: 05331 / 933-0.

Börßum: Tür einer Holzhütte auf Schulgelände aufgebrochen

Mittwoch, 04.03.2020, bis Sonntag, 08.03.2020

Unbekannte Täter gelangten zwischen Mittwoch und Sonntag nach Aufbrechen einer Zauntür auf das Schulgelände einer Grundschule in Börßum, Schulstraße. Hier wurde die Tür zu einer Holzhütte vermutlich durch Fußtritte gewaltsam geöffnet. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Der entstandene Sachschaden wird auf zirka 60 Euro geschätzt. Hinweise: 05331 / 933-0.

