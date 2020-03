Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariats Salzgitter-Bad vom 08.03.2020

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfallflucht

Am Samstag um 12.20 Uhr kam es auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes an der Straße Am Pfingstanger in Salzgitter-Bad zu einer Unfallflucht. Eine 59-jährige Fahrzeugführerin aus Salzgitter wollte mit ihrem Pkw aus einer Parkbucht ausparken, als es plötzlich einen Zusammenstoß mit einem anderen Fahrzeug gab. Der andere Pkw, es soll sich um einen schwarzen VW Polo gehandelt haben, habe sich nach dem Unfall unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Am Pkw der 59-jährigen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Sachbeschädigung an Pkw

Wie der Polizei erst jetzt gemeldet wurde, beschädigten bislang unbekannte Täter in der Zeit von Freitag, 28.02.2020, 19.00 Uhr, bis Samstag, 29.02.2020, 11.00 Uhr, den im Eichendorffplatz in Salzgitter-Bad zum Parken abgestellten Pkw Mercedes eines 37-jährigen Salzgitteraners. An dem Fahrzeug entstand ein Schaden von ca. 3500 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Trunkenheit im Verkehr

Am Samstag um 22.40 Uhr wurde in der Braunschweiger Straße in Salzgitter-Bad ein 49-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter von der Polizei kontrolliert. Dabei wurde bei dem Mann Alkoholgeruch festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,1 Promille. Dem 49-jährigen wurde eine Blutprobe entnommen und ein Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter: PHK Klingebiel

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell