Peine

Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad vom 06.03.-07.03.2020, 09:00 Uhr

Salzgitter

Verkehrsunfall Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Am Pfingstanger, Parkplatz REWE Zeit: 06.03.2020, 13:00 Uhr Sachverhalt: Eine 34-Jährige beschädigte beim Öffnen der Pkw-Tür einen neben ihrem Pkw ordnungsgemäß geparkten Pkw eines 21-Jährigen. Den Gesamtschaden des Unfalles schätzt die Polizei auf 800.- Euro

Diebstahl aus Handtasche Ort: 38259 Salzgitter-Bad, An der Erzbahn, LIDL Zeit: 06.03.2020, 11:45-12:15 Uhr Sachverhalt: Bislang unbekannte Person soll aus der Handtasche der Geschädigten, welche vorn am Einkaufswagen hing, die Geldbörse mit sämtlichen Papieren und Bargeld entwendet haben. Bislang gibt es keinerlei Hinweise auf den Täter. Schadenshöhe: ca 1000 Euro Zeugenhinweise bitte an die Polizei Salzgitter-Bad, 05341/825-0.

Verkehrsunfall Ort: Salzgitter-Bad, Gittertor - Auffahrt zur B6 Zeit: 06.03.2020, 15:35 Uhr Sachverhalt: Ein 55-jähriger Pkw-Führer bemerkte, beim Befahren der Auffahrt zur B6, zu spät das Abbremsen des vor ihm fahrenden Pkw und fuhr mit seinem Pkw auf. Bei diesem Unfall wurden mehrere Personen leicht verletzt. Sachschaden: ca 1000 Euro

Verkehrsunfall Ort: 38259 Salzgitter-Bad, Hinter dem Salze Zeit: 06.03.2020, 18:15 Uhr Sachverhalt: Ein 22-jähriger Pkw-Führer geriet aufgrund eines Ausweichmanövers leicht auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit dem entgegenkommenden Pkw einer 53-jährigen Pkw-Führerin. An beiden Pkw entstand Sachschaden. Sachschaden: ca 4000 Euro

