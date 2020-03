Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 06.03.2020 - 07.03.2020, 08:00 Uhr

Salzgitter (ots)

Führen eines Pkw unter Einfluss von Betäubungsmitteln - Zeit: Freitag, 06.03.2020, 11:00 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Willy-Brandt-Straße. Hergang: Im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle wurden bei einem 47-jährigen BMW-Fahrer körperliche Auffälligkeiten festgestellt, die auf einen vorherigen Konsum von Rauschmitteln schließen ließen. Tatsächlich verlief ein vor Ort durchgeführter Test positiv auf Kokain. Dem Mann aus dem Landkreis Kassel musste eine Blutprobe entnommen werden. Die Weiterfahrt in seinem Pkw wurde ihm untersagt.

Körperverletzung in einer Gaststätte, Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte - Zeit: Samstag, 07.03.2020, 03:30 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Teichwiesenweg, Gaststätte. Hergang: Nach vorausgegangenen Streitigkeiten kam es am frühen Samstagmorgen in einer Gaststätte zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen einem 26-jährigen und einem 35-jährigen Mann aus Salzgitter. Beide Personen trugen bei der Auseinandersetzung leichte Verletzungen davon. Selbst nach dem Eintreffen der ersten Polizeibeamten ließ sich der 26-jährige Mann nicht beruhigen und versuchte immer wieder, auf weitere Personen vor der Gaststätte einzuwirken. Als der Mann sich schließlich auch drohend vor den Polizeibeamten aufbaute und den Aufforderungen nicht weiter Folge leistete, sollten ihm Handfesseln angelegt werden. Hiergegen sperrte sich der Mann vehement und versuchte immer wieder, sich aus der beabsichtigten Fesselung zu befreien. Der Mann musste vor Ort zu Boden gebracht werden und wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht. Um Angriffe auf die Besatzung des Rettungswagens zu verhindern, musste auch dieser Transport polizeilich begleitet werden. Im Krankenhaus wurde dem Mann eine Blutprobe entnommen. Gegen ihn wurden Verfahren u.a. wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

