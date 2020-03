POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter-Lebenstedt von Sonntag, 08.03.2020

Polizei Salzgitter

Einbruchdiebstahl

Samstag, 07.03.2020, 11.00-20.35 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Kirchnerweg

Bislang unbekannte Täter verschafften sich durch Aufhebeln zweier rückwärtig gelegener Terrassentüren Zugang zu jeweils zwei voneinander getrennten Wohneinheiten eines Mehrfamilienhauses. Im ersten Objekt wurden diverse Schränke durchwühlt und Bargeld in unbekannter Höhe aus einer Schatulle entwendet. Im zweiten Objekt wurde ebenfalls Bargeld entwendet. Auch in diesem Fall ist die Höhe bislang unbekannt. Die Ermittlungen dauern an.

Körperverletzung

Samstag, 07.03.2020, 21.40 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Lichtenberger Straße

Nach Streitigkeiten zwischen einem 44- und 24-Jährigen kommt es zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung, in deren Verlauf der Ältere dem jüngeren Opfer mehrfach mit der flachen Hand in das Gesicht schlägt.

Samstag, 07.03.2020, 18.25 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Berliner Straße/Dutzumer Straße

Ein 25-Jähriger wird auf offener Straße ohne erkennbaren Grund von einem 32-Jährigen mit einem gezielten Kopfstoß geschlagen. Durch einen weiteren Faustschlag zieht sich das 25-jährige Opfer eine Platzwunde im Mundbereich zu und verliert zudem ein Schneidezahn.

Containerbrand

Sonntag, 08.03.2020, 00.55 Uhr 38226 Salzgitter (-Lebenstedt), Kälberanger

Zur angegebenen Zeit wird der Polizei ein brennender Container gemeldet. Dieser befindet sich in unmittelbarer Nähe zu einem Mehrfamilienhaus. Die Feuerwehr löscht den Brand. Der Wertstoffcontainer brennt vollständig nieder. Die Ermittlungen hinsichtlich der Brandursache dauern an.

