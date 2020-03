Polizeiinspektion Heidekreis

POL-HK: Munster: Eine Frau und zwei Männer überfallen Getränkemarkt

Heidekreis (ots)

Presseinformation der Polizeiinspektion Heidekreis v. 18.03.2020 Nr. 2

17.03 / Eine Frau und zwei Männer überfallen Getränkemarkt

Munster: Am Dienstagabend, kurz vor 20.00 Uhr überfielen drei unbekannte Täter (zwei Männer, eine Frau) den HOL'AB-Getränkemarkt an der Poststraße in Munster. Sie forderten unter Vorhalt eines Gegenstands, ähnlich eines Hammers, die beiden weiblichen 18 und 22jährigen Angestellten des Marktes auf, sich in das Lager zu begeben und fesselten sie. Unter Mitnahme von Bargeld in unbekannter Menge und Zigaretten flüchteten sie zu Fuß über die Danziger Straße, weiter über die Poststraße bis in den Rübezahlweg. Dort dürften sie dann in einen Pkw, möglicherweise ein VW Passat, gestiegen und zunächst in Richtung Am Sandkrug gefahren sein. Von dort bogen sie ohne eingeschalteter Beleuchtung nach rechts in Richtung Danziger Straße ab. Die Opfer blieben unverletzt. Beschreibung Täterin: weiblich, etwa 20-25 Jahre alt, circa 165 cm groß, schlanke Statur, blonde Haare, sprach Deutsch ohne Akzent, Bekleidung: Handschuhe, graue Fleecejacke mit Kapuze, blaue Jeans mit hellen, quadratischen Flicken, helle Turnschuhe. Beschreibung der Täter: beide männlich, etwa 30-35 Jahre alt, circa 170-180 cm groß, ein Täter schlanke Statur / ein Täter kräftige Statur, Aussprache: Deutsch ohne Akzent, Bekleidung: schwarze Sturmhauben, helle Einweghandschuhe, dunkle Bekleidung, ein Täter trug weiße Schuhe. Hinweise zu Tat und Tätern nimmt der Zentrale Kriminaldienst in Soltau unter 05191/93800 entgegen.

