Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Falscher Auspuff verbaut - Betriebserlaubnis erloschen

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Ein 23-jähriger Autofahrer wurde am 09.10.2019 gegen 12:00 Uhr in der Schlachthofstraße einer Verkehrskontrolle unterzogen, da den Streifenbeamten die laute Auspuffanlage auffiel. Im Rahmen der Kontrolle wurde festgestellt, dass am Fahrzeug ein Auspuff verbaut war, der nicht zugelassen war. Die Weiterfahrt wurde untersagt, der Fahrer muss sein Fahrzeug beim TÜV vorführen und er muss mit einem Bußgeld von 50 Euro rechnen.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell