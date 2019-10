Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Unfall im Kreisel - Mofafahrerin leicht verletzt

Neustadt/Weinstraße (ots)

Bei der Einfahrt in den Kreisel in der Speyerdorfer Straße am 09.10.2019 gegen 14:40 Uhr kam es zum Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einem Mofa. Die 55-jährige Mofafahrerin fuhr von der Adolf-Kolping-Straße aus Richtung B39 in den Kreisel während der 80-jährige Pkw-Fahrer von der Speyerdorfer Straße stadteinwärts in den Kreisel einfahren wollte. Hierbei missachtete er die Vorfahrt der 55-Jährigen, die sich bereits im Kreisel befand, so dass es zum Unfall kam. Äußerlich scheinbar unverletzt klagte die 55-Jährige jedoch über Schmerzen im Rückenbereich, so dass sie mit dem Rettungsdienst ins Krankenhaus zur weiteren Untersuchung gebracht wurde. Der Gesamtsachschaden wird mit ca. 3500 Euro beziffert.

