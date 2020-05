Polizeipräsidium Westpfalz

POL-PPWP: Unfallflucht: Nach Parkrempler weggefahren

Kaiserslautern (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Montag und Dienstag auf einem Firmenparkplatz in der Europaallee einen Unfall beobachtet? Möglicherweise beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein unbekannter Fahrzeugführer den BMW einer 48-Jährigen. Ohne sich um den Schaden zu kümmern entfernte sich der Verursacher von der Unfallstelle. Am Dienstagmorgen stellte die 48-Jährigen den Unfallschaden an ihrem Auto fest. Er wird auf mindestens 500 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen sogenannter Fahrerflucht. Zeugen, die den Unfall beobachtet haben oder Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

