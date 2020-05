Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahren ohne Fahrerlaubnis nach vorherigen "Schießübungen"

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 19:20 Uhr, meldete eine Zeugin, dass sie in der Nähe der Biogasanlage in Richtung Schelermühle auf einem kleinen Parkplatz 3 Jugendliche beobachtet habe, die dort wohl Schießübungen auf Flaschen gemacht haben. Gleichwohl habe sie keine Waffe gesehen oder einen Knall gehört. Beim Eintreffen der Streife waren die Jugendlichen bereits verschwunden. Ein weiterer Zeuge bestätigte die Angaben der Zeugin dahingehend, dass auch er den Eindruck von Schießübungen hatte, ohne direkt eine Waffe gesehen oder einen Knall gehört zu haben. Circa 10 Minuten später konnte der beschriebene Mazda 626 der Jugendlichen in der Höhstraße festgestellt und einer Kontrolle unterzogen werden. Im Auto wurde eine erlaubnisfreie Softair-Pistole gefunden. Die drei Insassen waren zwischen 18 und 22 Jahre alt. Der Fahrer hatte noch keinen Führerschein und erwartet nun ein entsprechendes Verfahren. pips

