Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Jugendliche stehlen Einkaufswagen in der Arnulfstraße

Pirmasens (ots)

Zunächst stahlen gestern, gegen 22:00 Uhr, zwei Jugendliche in der Arnulfstraße 70 zwei Einkaufswagen des SBK-Getränkemarktes. Sie setzen sich in die Wägen und fuhren so bis in die Winzler Straße. Gegenüber der SB-Tankstelle sollten sie sogar einen parkenden Pkw im Vorbeifahren beschädigt haben, was sich aber nicht bestätigte. Dann wurden die Einkaufswagen einfach zurückgelassen. Die Täter sollen um die 18 Jahre alt sein, einer trug graue Jogginghosen, der andere eine Base-Cap. Vier Stunden später, gegen 02:00 Uhr, wurden mehrere Jugendliche gemeldet, die vom Parkplatz "Rossmann" in der Arnulfstraße mit mehreren Einkaufswägen in Richtung "Naturheil" verschwunden seien. In der Straße "Am Naturheil" konnten drei Einkaufswagen im Gebüsch aufgefunden werden. Die Nahbereichsfahndung verlief negativ. Eine Täterbeschreibung liegt nicht vor. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

