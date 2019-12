Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Marihuana, Haschisch und Cannabis-Pflanzen sichergestellt

Bild-Infos

Download

Gelsenkirchen (ots)

Fast 300 Gramm Marihuana und Haschisch sowie mehrere Cannabis-Pflanzen stellte die Gelsenkirchener Polizei am Mittwochnachmittag, 18. Dezember, in einem Haus am Ochtruper Weg sicher. Die Beamten hatten dort gegen 15.30 Uhr einen 56-jährigen Bewohner aufgesucht. In seiner Wohnung fanden die Ermittler das Rauschgift. Im Keller befand sich eine professionell betriebene Marihuana-Plantage. Den Gelsenkirchener erwartet jetzt ein Verfahren wegen des verbotenen gewerbsmäßigen Handels mit Betäubungsmitteln. Dafür ist grundsätzlich mindestens ein Jahr Freiheitsstrafe vorgesehen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Gelsenkirchen

Christopher Grauwinkel

Telefon: +49 (0) 209 365-2010

E-Mail: Christopher.Grauwinkel@polizei.nrw.de

https://gelsenkirchen.polizei.nrw

Original-Content von: Polizei Gelsenkirchen, übermittelt durch news aktuell