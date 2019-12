Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Wasserglas-Trick: Polizei sucht Betrüger

Gelsenkirchen (ots)

Dass Betrüger erfinderisch sind, um an das Geld ihrer Opfer zu gelangen, hat ein 88-jähriger Gelsenkirchener am Dienstagmorgen, 17. Dezember 2019, am eigenen Leib erfahren. Gegen 8 Uhr klopfte ein Unbekannter an die Tür des Seniors an der Nienhofstraße. Dabei gab der Täter vor, einer Nachbarin einen Schlüssel samt Nachricht hinterlegen zu wollen und bat dafür um Einlass in die Wohnung. Als er den 88-Jährigen nach einem Glas Wasser fragte, verließ der Senior den Raum. Diesen Augenblick nutzte der Betrüger, um das Portemonnaie des Rentners zu stehlen und unerkannt zu flüchten.

Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Der Gesuchte ist etwa 1,70 bis 1,75 Meter groß, hat eine schlanke Statur und lief in leicht gebeugter Haltung. Er trug eine Bommelmütze, eine Brille sowie eine grün gestreifte Jacke und sprach Hochdeutsch. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat 21 unter 0209/365-8112 oder an die Kriminalwache unter -8240.

Die Polizei warnt explizit vor dieser Masche. Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnräume. Das ist keinesfalls unhöflich! Wenn Sie sich bedrängt fühlen oder Ihnen die Situation komisch vorkommt, alarmieren Sie die Polizei unter der Notrufnummer 110.

