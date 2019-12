Polizei Gelsenkirchen

POL-GE: Berauschter Fahrer flüchtet vor Polizei und verursacht Unfall

Gelsenkirchen (ots)

Zu einem Verkehrsunfall, bei dem sich der Fahrer gleich mehrfach strafbar gemacht hat, ist es am Mittwochabend, 18. Dezember 2019, in Gelsenkirchen-Erle gekommen. Beim Versuch vor der Polizei zu flüchten, verlor ein 45-jähriger Fahrer die Kontrolle über seinen Wagen und prallte gegen 18.15 Uhr beim Abbiegen von der Schievenstraße in die Straße Gartmannshof in einen parkenden Pkw.

Der Mann ohne festen Wohnsitz hatte sich zuvor den Schlüssel zum Auto bei einer Bekannten in Resse unbemerkt beschaffen können und machte sich dann alkoholisiert und ohne Fahrerlaubnis auf den Weg in Richtung Erle.

Der 45-Jährige musste die Beamten mit zur Wache begleiten und dort Blutproben abgeben. Gegen ihn wurde ein Verfahren eingeleitet.

