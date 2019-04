Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: 13-Jähriger verliert bei "Fahrversuch" Kontrolle über das Auto

Ludwigshafen (ots)

Am 16.04.2019 nahm ein 13-Jähriger den Autoschlüssel seines Vaters und begab sich zusammen mit seinen vier ebenfalls 13-jährigen Freundinnen und Freunden (zwei Jungen, zwei Mädchen) zu einem öffentlichen Parkhaus in der Schanzstraße / Bürgermeister-Grünzweig-Straße, wo das Auto geparkt war. Daraufhin setzte sich einer der Freunde auf den Fahrersitz und ließ den Motor an. Im Rahmen dieses "Fahrversuchs" setzte er das Auto versehentlich in Bewegung, beschleunigte und fuhr gegen den 13-Jährigen, der den Schlüssel besorgt hatte und die zwei 13-jährigen Freundinnen. Alle drei wurden verletzt, der 13-Jährige so schwer, dass er ins Krankenhaus gebracht werden musste. Alle fünf Kinder standen unter Schock.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell