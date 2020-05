Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Briefe aufgefunden

Dellfeld/Contwig (ots)

Am 02.05.2020 gegen 09:45 Uhr wurden durch eine Passantin, auf der L471 zwischen Falkenbusch und Nünschweiler, ca. 70 Briefe, teilweise geöffnet, aufgefunden. Ersten Ermittlungen zufolge, wurden die Briefe aus einem Briefkasten der Post, in Contwig, Ecke Schubertstraße/Zweibrücker Straße, entwendet. Die Polizei Zweibrücken erbittet Zeugenhinweise unter der Telefonnummer 06332/9760 oder per Email pizweibruecken@polizei.rlp.de. | pizw

